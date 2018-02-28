В небе над Норильском появился древний истукан

В соцсетях появилась фотография необычного облака в небе над Норильском. Автор отметил схожесть ярко-розовой тучи со статуей древнего истукана с острова Пасхи. Пользователи же угадали в очертаниях облака профиль Александра Пушкина, а некоторые и вовсе сравнили объект с маской Хищника.

Виктория Озерова

В сообществе «Типичный Норильск» в социальной сети «ВКонтакте» местный житель обнародовал фото необычного облака в небе во время заката. Автор даже создал коллаж, чтобы показать схожесть объекта со статуей моаи с острова Пасхи. Мнения пользователей по поводу формы облака разошлись. Кроме истуканов, в очертаниях тучи некоторые увидели профиль Александра Пушкина, а другим и вовсе показалось, что облако больше похоже на маску Хищника из одноименного фильма ужасов.Большинство пользователей не заметили в облаке ничего необычного и пошутили, что если в его очертаниях кто-то угадывает какие-то изображения, то ему срочно пора на отдых.