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| | В небе над Норильском появился древний истукан

В небе над Норильском появился древний истукан

Сегодня, 13:28
В соцсетях появилась фотография необычного облака в небе над Норильском. Автор отметил схожесть ярко-розовой тучи со статуей древнего истукана с острова Пасхи. Пользователи же угадали в очертаниях облака профиль Александра Пушкина, а некоторые и вовсе сравнили объект с маской Хищника.

В небе над Норильском появился древний истукан

 

В сообществе «Типичный Норильск» в социальной сети «ВКонтакте» местный житель обнародовал фото необычного облака в небе во время заката. Автор даже создал коллаж, чтобы показать схожесть объекта со статуей моаи с острова Пасхи. Мнения пользователей по поводу формы облака разошлись. Кроме истуканов, в очертаниях тучи некоторые увидели профиль Александра Пушкина, а другим и вовсе показалось, что облако больше похоже на маску Хищника из одноименного фильма ужасов.

Большинство пользователей не заметили в облаке ничего необычного и пошутили, что если в его очертаниях кто-то угадывает какие-то изображения, то ему срочно пора на отдых.
Виктория Озерова
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