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| | Финалистка «Битвы экстрасенсов» научит новосибирцев распоряжаться судьбой

Финалистка «Битвы экстрасенсов» научит новосибирцев распоряжаться судьбой

Сегодня, 13:20
Соня Егорова, получившая широкую известность благодаря попаданию в финальную стадию популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов», посетит Новосибирск, где обучит жителей города, как нужно руководить своей судьбой.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» научит новосибирцев распоряжаться судьбой

 

Уже в конце апреля нынешнего года Соня Егорова приедет в Новосибирск, чтобы провести личную встречу с сибиряками. Семинар Егоровой под названием «Искусство управлять судьбой» состоится 29 апреля в Новосибирске. На семинаре экстрасенс обсудит с жителями города вопросы относительно поисков своего жизненного пути, а также научит всех желающих правильно распоряжаться своей судьбой. В официальном аккаунте Сони Егоровой в социальной сети «ВКонтакте» было размещено сообщение, в котором экстрасенс рассказала о том, что на семинаре все желающие смогут обучиться техникой блокировки негатива, а также приёмам, способствующим общей гармонизации своей энергетики.

После официального семинара Соня останется в Новосибирске на пару дней, в которые планирует провести дополнительные встречи с сибиряками. Средняя цена на билеты для посещения «Искусства управлять судьбой» составляет 4-6 тысяч рублей.
Александр Вест
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