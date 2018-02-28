Финалистка «Битвы экстрасенсов» научит новосибирцев распоряжаться судьбой

Соня Егорова, получившая широкую известность благодаря попаданию в финальную стадию популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов», посетит Новосибирск, где обучит жителей города, как нужно руководить своей судьбой.

Александр Вест

Уже в конце апреля нынешнего года Соня Егорова приедет в Новосибирск, чтобы провести личную встречу с сибиряками. Семинар Егоровой под названием «Искусство управлять судьбой» состоится 29 апреля в Новосибирске. На семинаре экстрасенс обсудит с жителями города вопросы относительно поисков своего жизненного пути, а также научит всех желающих правильно распоряжаться своей судьбой. В официальном аккаунте Сони Егоровой в социальной сети «ВКонтакте» было размещено сообщение, в котором экстрасенс рассказала о том, что на семинаре все желающие смогут обучиться техникой блокировки негатива, а также приёмам, способствующим общей гармонизации своей энергетики.После официального семинара Соня останется в Новосибирске на пару дней, в которые планирует провести дополнительные встречи с сибиряками. Средняя цена на билеты для посещения «Искусства управлять судьбой» составляет 4-6 тысяч рублей.