Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов"

Биологическая мать Ирины Мира Васильева согласилась на уговоры сотрудников программы и пришла в студию. Много лет назад она, узнав о внешности девочки, хладнокровно отказалась от нее. Ее отец не приехал даже посмотреть на малышку. По разной информации, ее оставили или в роддоме, или на ступенях местного стадиона или же вовсе в урне. Но тем не менее, судьба свела Ирину с хорошей женщиной, которая гуляя рядом с детьми, услышала плач ребенка и не побоялась взять его себе на воспитание.
Настоящая мать девушки призналась в том, что от дочери отказалась из-за ее необычной внешности и боязни отношения других людей. Прямо во время передачи Мира Васильева встала перед дочерью на колени и просила у нее прощения.