Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов"

Сразу двое молодых людей из Якутии, названных «детьми-леопардами», появились на шоу ведущего Андрея Малахова. Они страдают от редкого генетического заболевания. Как оказалось, это не может быть просто совпадением. Ирина Павлуцкая и Никита Хон, которые три месяца назад абсолютно случайно встретились на улице, могут приходиться друг другу двоюродными братом и сестрой. Также в студии присутствовала мать девушки.

Биологическая мать Ирины Мира Васильева согласилась на уговоры сотрудников программы и пришла в студию. Много лет назад она, узнав о внешности девочки, хладнокровно отказалась от нее. Ее отец не приехал даже посмотреть на малышку. По разной информации, ее оставили или в роддоме, или на ступенях местного стадиона или же вовсе в урне. Но тем не менее, судьба свела Ирину с хорошей женщиной, которая гуляя рядом с детьми, услышала плач ребенка и не побоялась взять его себе на воспитание.

Николай Офицеров

Настоящая мать девушки призналась в том, что от дочери отказалась из-за ее необычной внешности и боязни отношения других людей. Прямо во время передачи Мира Васильева встала перед дочерью на колени и просила у нее прощения.