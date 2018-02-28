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| | В Омске пассажиров возмутило странное поведение водителя маршрутки

В Омске пассажиров возмутило странное поведение водителя маршрутки

Сегодня, 12:47
В соцсеть «ВКонтакте» попала анонимная жалоба жительницы Омска. Женщина недовольна поведением водителя маршрутного такси, курсирующего по маршруту № 703, который соединяет Порт-Артур и «Мегу». Жалобщица утверждает, что мужчина вел себя странно.

В Омске пассажиров возмутило странное поведение водителя маршрутки

 

В доказательство она приводит инцидент с другой пассажиркой маршрутки. Она зашла в салом транспортного средства на Серова и поинтересовалась у шофера, доедет ли до «Континента». Сначала водитель просто проигнорировал ее вопрос, а после того, как женщина повторила свой вопрос несколько раз, ответил «нет». Собравшуюся было входить пассажирку остановили другие люди. Они посоветовали ей не обращать внимания на слова шофера, так как маршрут проходит через «Континент».

На этом странности не закончились. На «Каскаде» в маршрутку вошла еще одна пассажирка и спросила, доедет ли она до Дмитриева. Водитель вновь ответил отрицательно и еще засмеялся при этом. Кроме этого машина все время ехала со скоростью, не превышающей 20 километров час, а сам шофер то копался в своем телефоне, то делал какие-то пометки на листке бумаги.

На жалобу отреагировал перевозчик Юрий Полоцкий. Он подчеркнул, что водитель этой маршрутки очень ответственный человек, но проверка состоится в любом случае. При этом владелец маршрута позволил себе усомниться в достоверности жалобы, поскольку омичка жаловалась анонимно и время, в которое ехала, не указала. Если бы было известно время, транспортное средство можно было бы отследить по ГЛОНАСС. Также он посоветовал впредь звонить непосредственно ему: номер телефона указан на стенде в каждой маршрутке, а владелец всегда готов выслушать пассажиров и отреагировать на проблемы.
Дарья Светозарова
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