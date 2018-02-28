NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | В зимнем Ростове катается «морж» в одной майке

В зимнем Ростове катается «морж» в одной майке

Сегодня, 12:37
В Сети популярность набирает фотография, опубликованная в одной из ростовских групп в социальной сети «ВКонтакте», на которой озадаченная горожанка запечатлела в маршрутном такси мужчину, одетого в сильный мороз в одну майку и перчатки.

В зимнем Ростове катается «морж» в одной майке

 

Многие пользователи весьма неоднозначно отреагировали на снимок, на котором мужчина ехал в маршрутке, не проявляя признаки того, что ему холодно, или какого-либо другого дискомфорта. Автор фотографии заметила, что в минувший вторник в Ростове-на-Дону выдался особо морозный день и все люди, ехавшие домой после рабочего дня, пытались согреться в маршрутном такси, в отличие от одного мужчины, которого, по-видимому, холод вообще не беспокоил. Женщина, опубликовавшая фотографию, поинтересовалась у пользователей, считают ли они его больным человеком, или наоборот – слишком здоровым.

В зимнем Ростове катается «морж» в одной майке

 

Некоторые пользователи заметили, что мужчина мог проиграть в спор, или исполнял карточный долг, а другие же просто в шутку предположили, что данный «морж» является необычайно забывчивым человеком, забывшим зимнее пальто у себя дома.
Александр Вест
Новости по теме
В Ростове людям угрожают увольнением за неявку на выборы
В Ростове людям угрожают увольнением за неявку на выборы

В популярной социальной сети «ВКонтакте» в одной из публичных групп Ростова-на-Дону популярность набирает обсуждение анонимного сообщения, в котором

В Ростове заметили загадочного мужчину, одетого в коробки
В Ростове заметили загадочного мужчину, одетого в коробки

В социальных сетях появилось видео с довольно странным человеком. Загадочный мужчина, одетый в коробки, гулял по улицам Ростова-на-Дону.

В Ростове маршрутки разъезжают без окон
В Ростове маршрутки разъезжают без окон

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ Ростова-на-Дону популярность набирает обсуждение фотографии маршрутного такси, в котором в задней

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости