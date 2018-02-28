В зимнем Ростове катается «морж» в одной майке

В Сети популярность набирает фотография, опубликованная в одной из ростовских групп в социальной сети «ВКонтакте», на которой озадаченная горожанка запечатлела в маршрутном такси мужчину, одетого в сильный мороз в одну майку и перчатки.

Многие пользователи весьма неоднозначно отреагировали на снимок, на котором мужчина ехал в маршрутке, не проявляя признаки того, что ему холодно, или какого-либо другого дискомфорта. Автор фотографии заметила, что в минувший вторник в Ростове-на-Дону выдался особо морозный день и все люди, ехавшие домой после рабочего дня, пытались согреться в маршрутном такси, в отличие от одного мужчины, которого, по-видимому, холод вообще не беспокоил. Женщина, опубликовавшая фотографию, поинтересовалась у пользователей, считают ли они его больным человеком, или наоборот – слишком здоровым.

Александр Вест

Некоторые пользователи заметили, что мужчина мог проиграть в спор, или исполнял карточный долг, а другие же просто в шутку предположили, что данный «морж» является необычайно забывчивым человеком, забывшим зимнее пальто у себя дома.