Исаак Калина представил доклад на заседании президиума московского правительства

27 февраля состоялось заседание президиума столичного правительства. Одним из важнейших вопросов, который вошел в повестку мероприятия, стала организация профобучения местных старшеклассников при ВУЗах. Выступая по этому вопросу, московский градоначальник Сергей Собянин выразил мнение, что необходимо способствовать расширению возможностей школьников города при поступлении в профильные ВУЗы. Об этом рассказывает «Вечерняя Москва».

По словам главы столичного Департамента образования Исаака Калины, в главном городе нашей страны будет расширено действие проекта «Московский предуниверсарий» (он предусматривает организацию профобучения старшеклассников при ВУЗах). После расширения действия проекта, участвовать в нем смогут и восьмиклассники. К тому же, отметил чиновник, постановление предусматривает создание предуниверсариев в негосударственных «вышках».



