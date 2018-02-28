NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Исаак Калина представил доклад на заседании президиума московского правительства

Исаак Калина представил доклад на заседании президиума московского правительства

Сегодня, 16:38

27 февраля состоялось заседание президиума столичного правительства. Одним из важнейших вопросов, который вошел в повестку мероприятия, стала организация профобучения местных старшеклассников при ВУЗах. Выступая по этому вопросу, московский градоначальник Сергей Собянин выразил мнение, что необходимо способствовать расширению возможностей школьников города при поступлении в профильные ВУЗы. Об этом рассказывает «Вечерняя Москва».

Исаак Калина представил доклад на заседании президиума московского правительства

 

По словам главы столичного Департамента образования Исаака Калины, в главном городе нашей страны будет расширено действие проекта «Московский предуниверсарий» (он предусматривает организацию профобучения старшеклассников при ВУЗах). После расширения действия проекта, участвовать в нем смогут и восьмиклассники. К тому же, отметил чиновник, постановление предусматривает создание предуниверсариев в негосударственных «вышках».

 



Новости по теме
Департамент образования Москвы займется трудоустройством выпускников столичных вузов
Департамент образования Москвы займется трудоустройством выпускников столичных вузов

В среду, 24 января в столице в расширенном формате состоялось заседание президиума совета ректоров ВУЗов Москвы и Подмосковья. Во время мероприятия выступила

Совет ректоров столицы поможет развитию предпрофессионального образования
Совет ректоров столицы поможет развитию предпрофессионального образования

В Москве 24 числа текущего месяца состоялось расширенное заседание президиума совета ректоров вузов Москвы и Подмосковья. В его рамках много говорилось о

Собянин одобрил идею создания пилотного проекта «Московский врач»
Собянин одобрил идею создания пилотного проекта «Московский врач»

Сергей Собянин, мэр российский столицы, одобрил идею создания пилотного проекта «Московский врач». Данное нововведение подразумевает подтверждение

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости