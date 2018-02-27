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| | В Московском зоопарке от зимней спячки проснулись еноты

В Московском зоопарке от зимней спячки проснулись еноты

Вчера, 22:44
Несмотря на холодный циклон в Московской области, в Московском зоопарке от зимней спячки пробудились еноты. Как сообщили работники зоопарка, холодная погода ни по чем енотам из-за длинного и густого меха.

В Московском зоопарке от зимней спячки проснулись еноты

 

Несмотря на то, что в последние дни в Московской области наблюдается одни из самых холодных дней текущей зимы, в Московском зоопарке после зимней спячки проснулись еноты. Животные ведут себя достаточно активно: гуляют по вольеру и обнюхивают каждый его угол, взбираются на деревья и лазают по веткам, но иногда все же уходят греться в свой домик. Об этом рассказали представители пресс-службы Московского зоопарка.

В начале нынешней зимы еноты были первыми питомцами зоопарка, которые впали в зимнюю спячку. Во время нее эти животные находятся в состоянии полусна, могут выходить на улицу и проверять не закончилась ли зима. Спят еноты тесно прижавшись друг другу, чтобы сохранить тепло.

Зоологи полагают, что ранее пробуждение енотов не является аномальным явлением. Пробуждение остальных животных, которые уходили на зимнюю спячку, должно начаться с марта.
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