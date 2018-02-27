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| | Целующиеся мускулистые брюнеты в рекламе спровоцировали грандиозный скандал

Целующиеся мускулистые брюнеты в рекламе спровоцировали грандиозный скандал

Вчера, 22:04
Нидерландский бренд классической мужской одежды, обуви и аксессуаров Suitsupply представил публике рекламный ролик, в котором слились в жарком поцелуе два мускулистых брюнета. Это видео стало причиной грандиозного скандала.

Целующиеся мускулистые брюнеты в рекламе спровоцировали грандиозный скандал

 

Сейчас многие компании привлекают внимание покупателей весьма оригинальными способами. Популярные бренды берут на вооружение постулат: «Цель оправдывает средства». Психологи рекомендуют демонстрировать публике провокационные материалы. Люди станут по-разному относиться к скандальным роликам, но внимание общественности будет приковано к бренду. Suitsupply воспользовался советами специалистов и представил пользователям новую коллекцию одежды. Руководители бренда обещали не распространять видео с целующимися мужчинами в России и ОАЭ, поскольку эти страны нетерпимы к таким материалам.


После публикации провокационного ролика от Suitsupply отписались более 10 тысяч юзеров в Instagram. Далеко не всем он пришелся по вкусу. Люди с традиционными взглядами на жизнь жестко раскритиковали видео.
Домбровский Сергей
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