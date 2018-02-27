Мусульмане всему виной: Австралия завалила козлятиной США

На территории США проживает огромное количество мусульман и латиноамериканцев. Австралия обложила США мясом из козы. Мусульмане предпочитают козлятину, поэтому Соединенные Штаты уже десятки лет закупают эту необычную продукцию для своих потребителей. Австралия стала №1 по экспорту козлятины на территорию США.

Основной экспортер, который распространяет козье мясо по всему миру – Австралия. Большую часть своей продукции страна отправляет в США. За последнее десятилетие спрос на козлятину за пределами Австралии увеличился в 4 раза. В 2017 стране удалось собрать на козьем мясе 38% от общего дохода. Прибыль составила 218 миллионов долларов.Представительница австралийской компании Meat & Livestock Australia рассказала, что на территории США проживает больше мусульман и латиноамериканцев, а они – основные потребители козлятины. Также представитель компании добавила, что большинство американских шеф-поваров считают австралийское козье мясо самым качественным.