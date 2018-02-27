В зооуголке Симферополя медведей посадили на диету из-за ожирения

Медведи симферопольского зооуголка не впали в зимнюю спячку, из-за чего не могут самостоятельно сбросить лишний вес. Чтобы помочь питомцам справиться с проблемой ожирения им предписали диету.

Как сообщил директор симферопольского зоопарка, проблемы с лишним весом появились у медведей из-за того, что они не впали в зимнюю спячку. В условиях спячки животные обычно избавляются от накопленного за лето жира. Теперь для того, чтобы помочь питомцам зооуголка справится с проблемой ожирения, им предписали определенную диету.Составляют рацион питания животных зоотехник и ветеринар. Они определяют составляющие компоненты пищи медведей, следят за тем, чтобы питомцы зоопарка получали все нужные минералы и витамины. При этом, ветеринар ежедневно проводит мониторинг состояния животных, чтобы избежать вреда их здоровью.Администрация симферопольского зоопарка отметила, что медведи не впадают в спячку из-за того, что у них достаточно корма. Но, если выпадает много снега, они могут выкопать себе берлогу внутри него.