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| | В зооуголке Симферополя медведей посадили на диету из-за ожирения

В зооуголке Симферополя медведей посадили на диету из-за ожирения

Вчера, 21:27
Медведи симферопольского зооуголка не впали в зимнюю спячку, из-за чего не могут самостоятельно сбросить лишний вес. Чтобы помочь питомцам справиться с проблемой ожирения им предписали диету.

В зооуголке Симферополя медведей посадили на диету из-за ожирения

 

Как сообщил директор симферопольского зоопарка, проблемы с лишним весом появились у медведей из-за того, что они не впали в зимнюю спячку. В условиях спячки животные обычно избавляются от накопленного за лето жира. Теперь для того, чтобы помочь питомцам зооуголка справится с проблемой ожирения, им предписали определенную диету.

Составляют рацион питания животных зоотехник и ветеринар. Они определяют составляющие компоненты пищи медведей, следят за тем, чтобы питомцы зоопарка получали все нужные минералы и витамины. При этом, ветеринар ежедневно проводит мониторинг состояния животных, чтобы избежать вреда их здоровью.

Администрация симферопольского зоопарка отметила, что медведи не впадают в спячку из-за того, что у них достаточно корма. Но, если выпадает много снега, они могут выкопать себе берлогу внутри него.
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