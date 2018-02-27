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| | В Москве восстановили движение поездов на синей ветке метро

В Москве восстановили движение поездов на синей ветке метро

Вчера, 21:09
В Москве на Арбатско-Покровской линии метро восстановили движение поездов после сбоя. Специалистам понадобилось примерно 30 минут на исправление ситуации. Информацию об этом сообщают столичные СМИ, ссылаясь на пресс-службу подземки.

В Москве восстановили движение поездов на синей ветке метро

 

27 февраля на синей ветке метро зафиксировали сбой по техническим причинам. Движение поездов от Партизанской до Киевской временно приостановили. В микроблоге Twitter руководители московского метрополитена извинились перед пассажирами за неудобства и обещали исправить ситуацию в максимально короткий срок.

Представители администрации подземки сообщили о восстановлении движения подвижных составов в начале девятого вечера. Сейчас график перемещения поездов нормализуется. Во время сбоя сотрудники метрополитена рекомендовали людям пользоваться другими ветками подземки.
Домбровский Сергей
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