В Москве восстановили движение поездов на синей ветке метро

В Москве на Арбатско-Покровской линии метро восстановили движение поездов после сбоя. Специалистам понадобилось примерно 30 минут на исправление ситуации. Информацию об этом сообщают столичные СМИ, ссылаясь на пресс-службу подземки.

Домбровский Сергей

27 февраля на синей ветке метро зафиксировали сбой по техническим причинам. Движение поездов от Партизанской до Киевской временно приостановили. В микроблоге Twitter руководители московского метрополитена извинились перед пассажирами за неудобства и обещали исправить ситуацию в максимально короткий срок.Представители администрации подземки сообщили о восстановлении движения подвижных составов в начале девятого вечера. Сейчас график перемещения поездов нормализуется. Во время сбоя сотрудники метрополитена рекомендовали людям пользоваться другими ветками подземки.