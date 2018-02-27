В 2017 году россияне перестали бояться свадьбы

В 2017 году количество созданных семей увеличилось на 64 тыс. по сравнению с 2016-м. Известно, что показатель возрос впервые за четыре года. Видимо, россияне перестали беспокоиться о материальном положении. Также ожидается, что улучшится и демографическая ситуация в стране.

В минувшем году связали себя узами брака 1,05 млн пар, что на 6,5% больше, чем в 2016-м. При этом количество бракоразводных процессов осталось неизменным.Как утверждает, заведующий научно-учебной лабораторией НИУ ВШЭ Андрей Коротаев количество семейных союзов взаимозависимо с темпами экономического роста. Несомненно, что при стабильном материальном положении мужчина и женщина охотней будут создавать семьи, заводить детей.Самое большое количество браков было в 1960 году. Тогда поженились почти 1,5 млн пар. Специалисты считают, что причиной было неприятие обществом совместного проживания мужчины и женщины без штампа в паспорте.