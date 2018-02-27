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| | В России из-за Насти Рыбки увеличился спрос на секс-тренинги

В России из-за Насти Рыбки увеличился спрос на секс-тренинги

Вчера, 19:48
После выпуска скандального фильма Алексея Навального, увеличился спрос на секс-тренинги в России. Специалисты заметили, что намного больше девушек стремятся посетить подобные мероприятия. Из-за это заметно возросла стоимость таких «лекций».

В России из-за Насти Рыбки увеличился спрос на секс-тренинги

 

В начале недели Настю Рыбку с Александром Кирилловым (Алекс Лесли) арестовала полиция Таиланда. Известно, что за занятие Лесли в Таиланде отдыхающие выложили по 36 тысяч рублей. Ранее за подобный секс-инструктаж просили от 15 до 100 тысяч рублей, с проживанием. Эксперты считают, спрос увеличился именно благодаря скандалу с Рыбкой.

Тренер Ольга Рябцева отмечает, что стоимость лекций о соблазнении богатых мужчин увеличились до 25%. Как считает Ольга, не последнюю роль в этом сыграла Настя Рыбка. Известно, что Рыбка прославилась после поста в социальной сети про Олега Дерипаску. После таких заявлений бизнесмен подал в суд на саму девушку и ее тренера. Недавно и вовсе оказалось, что Рыбка родила троих детей, но отказалась от их воспитания.
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