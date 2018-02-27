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| | «Аэроэкспресс» в Шереметьево перенесут на Савеловский вокзал с Белорусского

«Аэроэкспресс» в Шереметьево перенесут на Савеловский вокзал с Белорусского

Вчера, 18:20
«Аэроэкспресс» в Шереметьево с Белорусского вокзала перенесут на Савеловский вокзал с целью осуществления проекта Московских центральных диаметров. Такое заявление сделал Центр развития транспортного узла Москвы.

«Аэроэкспресс» в Шереметьево перенесут на Савеловский вокзал с Белорусского

 

«Аэроэкспресс» перенесут на Савеловский вокзал по причине строительства нового узла пересадки, который будет соединять три линии: Большая кольцевая, Серпуховско-Тимирязевская и линия Одинцовско-Лобненского диаметра.

РЖД уточняют, что график движения электричек сохраняется (1 раз в полчаса), и время поездки увеличится ненамного. До станции «Шереметьево» со станции Лобня пассажиры смогут доезжать всего лишь с одной пересадкой.

Первые транзитные направления будут реализованы до 2020 года. РЖД подчеркивают, что этот сервис станет в будущем очень привлекательным для пассажиров подмосковных городов – можно будет легко и без пробок доезжать до центра Москвы.

С момента окончания работ по строительству терминала «Аэроэкспресс» (2008 год) поезда брали свой курс с Савеловского вокзала. С 2009 года они курсируют с Белорусского вокзала.
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