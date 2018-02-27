В Минобрнауки признают нехватку яслей

Валентина Переверзева, первый заместитель главы Министерства образования и науки, сделала заявление, что у каждой пятой российской семьи существует проблема с определением в ясли. Заявление прозвучало на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Известно, что заседание состоялось в Москве 27 февраля. Валентина Перевезева уточнила, что показатель по этому вопросу составляет 79,81%, а в регионах и того меньше – менее 50% родителей имеют возможность определить ребенка в ясли. Особенно плохо обстоят дела с ясельными группами в Бурятии Дагестане, Ингушетии, Крыму, Татарстане, Новосибирской области. Хотя проблема существует и в Подмосковье, где существует нехватка порядка десяти тысяч ясельных групп.Сообщается, что Министерством создан проект, который позволит достигнуть полного выполнения показателя доступности. Как заявил Медведев, вопрос будет решен в течении трех лет.