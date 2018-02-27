В России детям с редкими заболеваниями будут давать инвалидность до 18 лет

Несовершеннолетние россияне с редкими заболеваниями смогут получать инвалидность сразу до 18 лет, без какой-либо необходимости подтверждать диагноз раз в год или два. С заявлением об этом выступил член комиссии по вопросам социальной политики и трудовых отношений граждан России, а также Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.

Николай Офицеров

», - отмечает Курбангалеева.Взрослым с генетическими заболеваниями из этого перечня инвалидность планируется давать на пожизненной основе. В пример Курбангалеева привела муковисцидоз. Пациенты с этим недугом сейчас должны регулярно подтверждать свою инвалидность, хотя данное заболевание, мало того, что имеет генетический характер, так еще и неизлечимо. Оно поражает внутренние органы, в первую очередь, легкие, которые со временем перестают справляться со своей основной задачей - дыханием. В Европе люди с муковисцидозом доживают в среднем до 50 лет, в России до 30.Президент Владимир Путин дал ряд поручений, согласно которым должна существенно улучшиться жизнь инвалидов. Документы появились в общественном доступе еще в середине января. В задачу правительства на данный момент входит определение случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно, а когда следует назначить повторную проверку.