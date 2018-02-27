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| | В учебных заведениях Энгельса карантин продлится до 4 марта

В учебных заведениях Энгельса карантин продлится до 4 марта

Сегодня, 16:35
На левом берегу Волги продолжает свирепствовать ОРВИ. В вязи с эпидемией школы и детсады Энгельса продлили карантин еще на семь дней. 60 учебных заведений прекратили работу до 4 марта.

В учебных заведениях Энгельса карантин продлится до 4 марта

 

Пресс-служба администрации Энгельсского района Саратовской области проинформировала о продлении карантина в учебных заведениях региона еще на семь дней. Неделей ранее в связи с массовыми заболеваниями школьников ОРВИ все 60 заведений района были закрыты. Теперь вынужденные каникулы для учащихся и воспитанников детских садов продлятся до 4 марта. Во всех медицинских учреждениях региона ввели обязательный масочный режим, организации ограничили время посещения стационарных больных.

В это же время в Саратове был снят карантин. В городе значительно снизилось количество больных школьников. При этом ученики 1 – 4 классов освобождены от занятий в связи с низким температурным режимом.
Виктория Озерова
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