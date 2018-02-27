Российская молодёжь стремительно набирает вес

Специалисты «Левада-центра» провели ряд социологических исследований, которые показали, что число молодых людей в России, которые страдают ожирением, увеличилось в три раза. От лишнего веса страдает более половины граждан России разного возраста.

Александр Вест

Согласно проведённым социологическим исследованиям, в данный момент в России среди граждан возрастом от 16 до 24 лет целых 6 процентов людей страдают ожирением. Данный показатель в 2011 году составлял лишь 2 процента. В то же время число молодых россиян, у которых имеются проблемы с избыточным весом, увеличилось до 17 процентов, а в 2011 году аналогичный показатель равнялся 13 процентам. У 43 процентов россиян возрастом от 25 до 39 лет наблюдается избыточный вес.Эксперты в области питания заметили, что большинство россиян не способны грамотно сформировать свой ежедневный рацион, отчего и возникают проблемы с лишним весом, нередко преобразующиеся в ожирение.