В Омске на карантин продолжают закрывать школы и детсады

Местный департамент образования сегодня предоставил свежие сведения о том, что дети дошкольного возраста стали болеть значительно меньше, а ученики школ, напротив, значительно чаще.
В четырех детских садах на карантин решено было закрыть семь групп. Временно в двух десятках школ не работает 61 класс. Диагноз грипп, к счастью, не был подтвержден ни у одного ребенка, отмечают сотрудники пресс-службы городской администрации Омска.
В мэрии также отметили, что все учебные учреждения города продолжают работу в штатном режиме. Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что разобщение коллективов, имея в виду карантин, является одной из мер, которые позволят предотвратить эпидемию.