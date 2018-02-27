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| | В Омске на карантин продолжают закрывать школы и детсады

В Омске на карантин продолжают закрывать школы и детсады

Сегодня, 16:29
Буквально за прошедшую неделю число закрытых на карантин классов по всей Омской области увеличилось в два раза. Однако среди школьников нет заболевших гриппом. 21 февраля в Омске по причинам ОРВИ было решено закрыть на карантин 35 школьных классов и еще одиннадцать групп в детских садах.

В Омске на карантин продолжают закрывать школы и детсады

 

Местный департамент образования сегодня предоставил свежие сведения о том, что дети дошкольного возраста стали болеть значительно меньше, а ученики школ, напротив, значительно чаще.

В четырех детских садах на карантин решено было закрыть семь групп. Временно в двух десятках школ не работает 61 класс. Диагноз грипп, к счастью, не был подтвержден ни у одного ребенка, отмечают сотрудники пресс-службы городской администрации Омска.

В мэрии также отметили, что все учебные учреждения города продолжают работу в штатном режиме. Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что разобщение коллективов, имея в виду карантин, является одной из мер, которые позволят предотвратить эпидемию.
Николай Офицеров
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