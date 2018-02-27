Алена Полынь экстрасенс Кремля?

Интернет просто кишит многочисленными сообщениями о легендарной вещунье Алене Полынь. Молва о ведунье не смолкает ни на секунду. Кто она, и какое отношение имеет к Кремлю, разузнают наши корреспонденты.

Алена Полынью во громогласно говорит, что является потомственной ведьмой. И приводит доказательства: бабушка преклонного возрасте, ей больше 90 лет, а дочь в 14 лет выпустила в свет свою первую книгу по магии. Но каким боком тут Кремль? Буквально на днях блогеры стали уличать Алену Полынь с политическими деятелями и представителями власти.

Ее убедительные речи, далеко идущие планы, разработанные стратегии, а главное, открытое обладание самых глубинных знаний дает пищу для ума, что перед нами фаворитка правительственной власти. Об этом говорят и ее изречения во всеуслышание, что ведьм давно пора узаконить, нужно подсчитывать тех, кто занимается колдовством, что необходимо вести белую бухгалтерию магов, и ее конгрессы в московском правительственном здании. Если бы не было известно, что Алена - ведьма, то мы решили бы, что она правительственный чиновник.

Известная ведьма настолько же компетентна в областях экономики и политики, насколько и в магии. Она тщательно скрывает, где обучалась колдовству, но сразу ясно, что она специалист высшего уровня, так же обладает гипнозом и имеет множество связей. Алена намекает, что имеет связи и за пределами Российской Федерации. Она акцентирует внимание на том, что объединение государств неизбежно, и давно пора распрощаться с войнами и враждой. Алена не скрывает своей симпатии к президенту России В. В. Путину. В интернете даже ходит видеошутка, созданная одним из блогеров, где Алена признается в своих чувствах Владимиру Владимировичу.

Скрытая личность, которую сложно понять, властительница могущественной Силы, Алена будоражит мысли многих людей. Она утверждает, что слухи о том, что она собирает участвовать в президентской гонке - очередная утка, так как она с большим уважением относится к Владимиру Владимировичу Путину. Но она считает, что ее миссия значительно важнее любого президента. Не зная Алену можно было бы подумать, что у нее шизофрения, или она относится к секте. Но просмотрев хотя бы одно видео Алены, всем понятно, что перед нами действительно потомственная ведьма, сильная личность с реальными связями, и владеет глубинными знаниями.

Мы расследовали, кем является Алена Полынь, но вопросов осталось еще достаточно. Она спешит на помощь людям в сложных жизненных ситуациях, участвует в благотворительности, и открывает людям шокирующую информацию. Кажется, что рассекречивание всех тайн еще впереди. А пока она основатель Империи Сильнейших Ведьм, оккультного сообщества мирового масштаба, а ее ученики ведают тайными познаниями.

https://www.youtube.com/watch?v=9204ep1on8k