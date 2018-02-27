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| | Огромный НЛО очевидцы зафиксировали в небе под Одессой

Огромный НЛО очевидцы зафиксировали в небе под Одессой

Сегодня, 15:14
Под украинским курортным городом Одессой очевидцы случайно заметили в небе огромный сияющий объект, который визуально напоминал НЛО. Фотографии с места происшествия моментально «взорвали» Интернет.

Огромный НЛО очевидцы зафиксировали в небе под Одессой

 

Сообщается, что под Одессой в селе Новоградковка очевидцы заметили в ночном небе подозрительный летающий объект. Свидетели происходящего утверждали, что изначально объект был похожим на группу огней, парящих в ночном небе. Затем множество небольших огней сгруппировались и застыли на одном месте.

 

НЛО в Украине заинтересовался уфолог Скотт Брандо, который внимательно изучил полученные кадры. По словам охотника за НЛО, люди стали свидетелями парашютных вспышек, используемых во время военной тренировки. Представители украинской морской пехоты подтвердили данные об учениях.
Светлана Славянская
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