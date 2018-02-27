Огромный НЛО очевидцы зафиксировали в небе под Одессой

Под украинским курортным городом Одессой очевидцы случайно заметили в небе огромный сияющий объект, который визуально напоминал НЛО. Фотографии с места происшествия моментально «взорвали» Интернет.

Сообщается, что под Одессой в селе Новоградковка очевидцы заметили в ночном небе подозрительный летающий объект. Свидетели происходящего утверждали, что изначально объект был похожим на группу огней, парящих в ночном небе. Затем множество небольших огней сгруппировались и застыли на одном месте.

Светлана Славянская

НЛО в Украине заинтересовался уфолог Скотт Брандо, который внимательно изучил полученные кадры. По словам охотника за НЛО, люди стали свидетелями парашютных вспышек, используемых во время военной тренировки. Представители украинской морской пехоты подтвердили данные об учениях.