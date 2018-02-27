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| | Кейт Миддлтон намекнула, что у нее родится мальчик

Кейт Миддлтон намекнула, что у нее родится мальчик

Сегодня, 14:49
Кейт Миддлтон, которая весной ожидает рождение своего третьего ребенка, появилась в Лондоне в красноречивом наряде синего цвета. Поклонники королевской семьи сразу же стали говорить, что у Кейт с Уильямом родится сын.

Кейт Миддлтон намекнула, что у нее родится мальчик

 

36-летняя Кейт Миддлтон во вторник, 27 февраля, прибыла с визитом в Королевский колледж акушеров и гинекологов в Лондоне. Герцогиня, которая находится на седьмом месяце беременности, присоединилась к обсуждению проблем женского здоровья. Многие посчитали, что своим синим платьем герцогиня намекнула общественности на пол будущего ребенка.

Также на Кейт Миддлтон заметили драгоценный кулон синего цвета, стоимостью 8 400 фунтов стерлингов и синие серьги от G. Collins & Sons. Журналисты из Великобритании стали утверждать, что драгоценности Миддлтон подарил её супруг принц Уильям в честь рождения мальчика.
Светлана Славянская
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