Кейт Миддлтон намекнула, что у нее родится мальчик

Кейт Миддлтон, которая весной ожидает рождение своего третьего ребенка, появилась в Лондоне в красноречивом наряде синего цвета. Поклонники королевской семьи сразу же стали говорить, что у Кейт с Уильямом родится сын.

Светлана Славянская

36-летняя Кейт Миддлтон во вторник, 27 февраля, прибыла с визитом в Королевский колледж акушеров и гинекологов в Лондоне. Герцогиня, которая находится на седьмом месяце беременности, присоединилась к обсуждению проблем женского здоровья. Многие посчитали, что своим синим платьем герцогиня намекнула общественности на пол будущего ребенка.Также на Кейт Миддлтон заметили драгоценный кулон синего цвета, стоимостью 8 400 фунтов стерлингов и синие серьги от G. Collins & Sons. Журналисты из Великобритании стали утверждать, что драгоценности Миддлтон подарил её супруг принц Уильям в честь рождения мальчика.