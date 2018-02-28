Восемь вокзалов Москвы обзавелись детскими площадками

Уже на восьми столичных вокзалах появились специальные детские площадки, на которых родители смогут предоставить своим детям возможность развлечься во время ожидания прибытия поездов.

Александр Вест

Специализированные бесплатные детские игровые зоны в Москве появились на таких вокзалах как: Рижский, Киевский, Ленинградский, Курский, Ярославский, а также Казанский, Белорусский и Павелецкий. В нынешнем году была обустроена детская игровая зона на Рижском вокзале, а на семи остальных вокзалах специализированные площадки для детей появились ещё в прошедшем году. На Казанском и Павелецком вокзалах родители могут пользоваться сразу двумя детскими зонами.Детские игровые зоны не оборудованы специальными заграждениями, в связи с чем родители несут ответственность за сохранность своих детей. Площадки для развлечения детей расположены в залах ожидания вокзалов, а в ассортименте развлечений для детей представлены горки, лабиринты и различные интерактивные игры.