Полсотни французских депутатов переспят на улице в знак солидарности с бездомными

Пятьдесят депутатов Национального собрания Франции переспят 28 февраля на улице в знак солидарности с бездомными. Информация об этом появилась на сайтах всех крупных информагентств.

Сергей Денисов

Законодатели покинут теплые квартиры и уйдут в холодную февральскую ночь, чтобы переспать на лавочках в скверах, на полу Аустерлицкого вокзала и открытых теплотрассах на Александровском мосту. Мотивировала депутатов на такой экстремальный флэш-моб городская статистика гибели бездомных от холода на улицах французской столицы. В 2017 году здесь скончалось пятьсот человек от переохлаждения, в этом году – тринадцать.Сейчас Францию посетили "арктические" холода. Температура опускается до – 10 градусов по Цельсию. Бездомные часто не могут физически до муниципальной ночлежки, где их ждет казенный ужин и временный приют под крышей.