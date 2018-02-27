Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом Российская молодёжь стремительно набирает вес Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом Во Франции из-за аномальных холодов замерзли насмерть три человека Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров» США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов
| | Полсотни французских депутатов переспят на улице в знак солидарности с бездомными

Полсотни французских депутатов переспят на улице в знак солидарности с бездомными

Сегодня, 14:25
Пятьдесят депутатов Национального собрания Франции переспят 28 февраля на улице в знак солидарности с бездомными. Информация об этом появилась на сайтах всех крупных информагентств.

Полсотни французских депутатов переспят на улице в знак солидарности с бездомными

 

Законодатели покинут теплые квартиры и уйдут в холодную февральскую ночь, чтобы переспать на лавочках в скверах, на полу Аустерлицкого вокзала и открытых теплотрассах на Александровском мосту. Мотивировала депутатов на такой экстремальный флэш-моб городская статистика гибели бездомных от холода на улицах французской столицы. В 2017 году здесь скончалось пятьсот человек от переохлаждения, в этом году – тринадцать.

Сейчас Францию посетили "арктические" холода. Температура опускается до – 10 градусов по Цельсию. Бездомные часто не могут физически до муниципальной ночлежки, где их ждет казенный ужин и временный приют под крышей.
Сергей Денисов
Новости по теме
В Европе ожидаются аномальные холода
В Европе ожидаются аномальные холода

Аномальные холода и сильные снегопады надвигаются на Европу. Более двадцати людей уже стали жертвами холода.

В Польше за последние сутки от сильных морозов погибли шесть человек
В Польше за последние сутки от сильных морозов погибли шесть человек

В Польше за последние сутки от сильных морозов погибли уже шесть человек. Ученые из Института метеорологии сообщают, что в ближайшую ночь температура достигнет

В Китае 512 депутатов уходят с постов из-за коррупционной шумихи
В Китае 512 депутатов уходят с постов из-за коррупционной шумихи

  В Китае, в результате шумихи по факту коррупционных действий, со своих постов решили уйти 512 депутатов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости