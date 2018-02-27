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| | Настя Рыбка родила троих детей, но отказалась от них

Настя Рыбка родила троих детей, но отказалась от них

Сегодня, 14:07
Анастасия Вашукевич, известная в светских кругах под псевдонимом Настя Рыбка, рассказала о том, что у неё есть трое детей, каждый из которых был рождён от разных мужчин. Модель заметила, что в данный момент не уделяет время для воспитания своих отпрысков.

Настя Рыбка родила троих детей, но отказалась от них

 

Настя Рыбка заявила о том, что она является матерью двух девочек и мальчика. По словам модели, которая приобрела широкую известность из-за секс-скандала с миллиардером Олегом Дерипаской, её старшие дети живут в Белоруссии, а младшая дочь находится со своим отцом в Соединенных Штатах Америки. Рыбка уточнила, что почти не общается со своими детьми, лишь изредка выделяя время для телефонных разговоров со старшим сыном. Модель уточнила, что будет участвовать в воспитании своих чад после того, как им исполнится 14 лет.

Вашукевич заметила, что после 14 лет у детей появляется рассудок, который поможет в воспитании, а до этого момента «кашей их накормить» сможет любой другой человек. Анастасия рассказала о том, что заранее договаривалась со своими мужчинами о том, что сможет родить им ребёнка, но их воспитанием заниматься она не намерена.
Александр Вест
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