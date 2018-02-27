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| | «Аэрофлот» повысил нормы провоза ручной клади

«Аэрофлот» повысил нормы провоза ручной клади

Сегодня, 13:50
Российская авиационная компания «Аэрофлот» обновила правила провоза ручной клади, габариты которой отныне увеличены на пять сантиметров. Представители компании отметили, что нормы провоза ручной клади были изменены из-за для соответствия большинству продукции.

«Аэрофлот» повысил нормы провоза ручной клади

 

Консультанты «Аэрофлота» провели аналитическое исследование продукции, выпускаемой ведущими мировыми производителями. В результате исследования аналитики выяснили, что наиболее часто встречающимися габаритами ручной клади в данный момент являются размеры 55х40х23-25 сантиметров, на которые были заменены ранее установленные стандарты в 55х40х20 сантиметров.

Заметим, в связи с участившимися жалобами, поступающими от клиентов «Аэрофлота» на то, что зачастую им не хватало места для распределения багажа в салоне авиалайнера, с 15 февраля авиакомпания усилила предполётные проверочные процедуры, в которых специалисты будут отслеживать соответствие ручной клади установленным нормам и габаритам.
Александр Вест
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