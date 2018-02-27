«Аэрофлот» повысил нормы провоза ручной клади

Российская авиационная компания «Аэрофлот» обновила правила провоза ручной клади, габариты которой отныне увеличены на пять сантиметров. Представители компании отметили, что нормы провоза ручной клади были изменены из-за для соответствия большинству продукции.

Александр Вест

Консультанты «Аэрофлота» провели аналитическое исследование продукции, выпускаемой ведущими мировыми производителями. В результате исследования аналитики выяснили, что наиболее часто встречающимися габаритами ручной клади в данный момент являются размеры 55х40х23-25 сантиметров, на которые были заменены ранее установленные стандарты в 55х40х20 сантиметров.Заметим, в связи с участившимися жалобами, поступающими от клиентов «Аэрофлота» на то, что зачастую им не хватало места для распределения багажа в салоне авиалайнера, с 15 февраля авиакомпания усилила предполётные проверочные процедуры, в которых специалисты будут отслеживать соответствие ручной клади установленным нормам и габаритам.