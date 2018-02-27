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| | В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий

В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий

Сегодня, 13:36
Компания «Российские железные дороги» выступает с предложением об упразднении общих списков профессий, на которые в данный момент запрещено принимать представительниц прекрасного пола.

В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий

 

Официальные представители РЖД предлагают создавать компаниям их собственные списки, согласовывая их с профсоюзами. В предложении, направленном от РЖД правительству РФ, присутствует информация о том, что в создаваемых отдельных списках профессий, непригодных для женщин, критериями для включения в перечень должны стать такие условия как: профессиональные риски, влекущие за собой возможный вред здоровью, а также оценка условий труда.

Действующий в российском правительстве перечень профессий, запрещённых для женщин, был утверждён ещё в 2000 году. В данный список включены довольно вредные для здоровья профессии, связанные с работой и обслуживанием железных дорог, в том числе и помощника машиниста локомотива, машиниста, аккумуляторщика, составителя поездов, а также составителя вагонов.
Александр Вест
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