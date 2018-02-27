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| | Соцсети наводнили видео и фото заснеженного Рима

Соцсети наводнили видео и фото заснеженного Рима

Сегодня, 13:20
Во множестве социальных сетей по всему миру популярность набирают снимки Рима, который обзавёлся снежным покровом. Пользователи делились фотографиями и видеоматериалами, на которых запечатлены последствия аномального снегопада в столице Италии.

Соцсети наводнили видео и фото заснеженного Рима

 

Очевидцы сообщают, что снегопад в Риме длился целых шесть часов, повергнув в шок большинство местных жителей, которые не привыкли к таким погодным условиям. В официальном аккаунте Fox News в сети микроблогов Twitter была обнародована видеозапись, на которой запечатлены жители Рима, играющие в снежки на площади возле Собора Святого Петра. В социальных сетях все пользователи, ставшие свидетелями покрытой снегом итальянской столицы, заявили о том, что это было довольно потрясающем и неожиданным зрелищем.

Местные СМИ подготовили многочисленные сюжеты о том, что во многих частях города жители вступают в битвы со снежками, к которым присоединяются даже случайные прохожие и туристы. Правительство Рима привлекло военных для очистки улиц от выпавших осадков, которые могли стать причиной дорожных заторов.
Александр Вест
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