В Москве увеличено количество автобусов из-за морозов

«Мосгортранс» сообщил об увеличении числа маршрутного транспорта в столице на 10%. Данные изменения введены для того, чтобы пассажирам пришлось меньше ждать автобусов на остановках в связи с похолоданием.

«Мосгортрансом» увеличено количество курсирующего в Москве общественного транспорта на 10% в связи с похолоданием. Увеличение числа автобусов сократит продолжительность нахождения москвичей на остановках и поможет избежать вреда их здоровью из-за холодов.Представитель департамента транспорта в Москве заметил, что зима 2018 года более аномальна, чем прошлогодняя. В морозные дни, как правило, общий поток пассажиров в наземном общественном транспорте заметно снижается.СМИ сообщали, что температура ночью 26 февраля была самой низкой за все время нынешней зимы. В период с 27 по 28 февраля ожидается понижение температурных показателей до минус 11-13 в дневное время. Кроме того, Росгидрометцентр сообщает об усилении ветра в Москве до 15 метров в секунду.