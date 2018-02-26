Россельхознадзор передумал: отказ от молочной продукции из Белоруссии отложили до 6 марта

Белорусские молочные производители смогут поставлять свою продукцию до 6 марта. Россельгознадзор не связывает отсрочку товара с переговорами представителей, которые пытались урегулировать данный инцидент. Съезд произошёл 26 февраля, где выступала сторона как России так и Белоруссии. Утверждается, что это просто-напросто «технические причины», которые специалисты намерены устранить до 6 марта.

Россельхознадзор даёт возможность импортировать белорусам свою молочную продукцию до 6 марта, хотя изначально служба хотела ввести запрет с сегоднешняго дня. Юлия Мелано, которая является представителем Россельхознадзора заявила, что перенос произошёл из-за «технических причин». Больше никакой информации работник службы не сообщил.Известно, что запрет на импорт будет не только на молоко, но и на всю остальную продукцию (сгущённое молоко, сливки, творог и тд). Лишь только на потребительскую упаковку нововведение влиять никак не будет.Причина запрета послужил вред белорусского молока. По данным Россельхознадзора, с 2016 года по февраль 2018 года та часть молочного продукта, которая доставляется из Белоруссии, стала добавлять большее количество вредоносных веществ. По статистике рост увеличился с 2,6% до 65,5%.Отметим, что все партии, что поступят на российско-белорусские ветеринарские пункты после 6 марта 18:00, автоматически отправляются на свое былое местонахождения, то есть на территорию Белоруссии.