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| | Россельхознадзор передумал: отказ от молочной продукции из Белоруссии отложили до 6 марта

Россельхознадзор передумал: отказ от молочной продукции из Белоруссии отложили до 6 марта

Вчера, 21:59
Белорусские молочные производители смогут поставлять свою продукцию до 6 марта. Россельгознадзор не связывает отсрочку товара с переговорами представителей, которые пытались урегулировать данный инцидент. Съезд произошёл 26 февраля, где выступала сторона как России так и Белоруссии. Утверждается, что это просто-напросто «технические причины», которые специалисты намерены устранить до 6 марта.

Россельхознадзор передумал: отказ от молочной продукции из Белоруссии отложили до 6 марта

 

Россельхознадзор даёт возможность импортировать белорусам свою молочную продукцию до 6 марта, хотя изначально служба хотела ввести запрет с сегоднешняго дня. Юлия Мелано, которая является представителем Россельхознадзора заявила, что перенос произошёл из-за «технических причин». Больше никакой информации работник службы не сообщил.

Известно, что запрет на импорт будет не только на молоко, но и на всю остальную продукцию (сгущённое молоко, сливки, творог и тд). Лишь только на потребительскую упаковку нововведение влиять никак не будет.

Причина запрета послужил вред белорусского молока. По данным Россельхознадзора, с 2016 года по февраль 2018 года та часть молочного продукта, которая доставляется из Белоруссии, стала добавлять большее количество вредоносных веществ. По статистике рост увеличился с 2,6% до 65,5%.

Отметим, что все партии, что поступят на российско-белорусские ветеринарские пункты после 6 марта 18:00, автоматически отправляются на свое былое местонахождения, то есть на территорию Белоруссии.
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