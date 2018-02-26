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| | Новый рекорд: Фридайвер проплыл подо льдом Байкала 100 метров

Новый рекорд: Фридайвер проплыл подо льдом Байкала 100 метров

Вчера, 21:14
В Иркутске фридайвер преодолел подо льдом Байкала 100-метровую дистанцию за рекордно короткое время без использования акваланга. Подготовка к заплыву, зарегистрированному «Книгой рекордов Иркутска», проводилась много месяцев.

Новый рекорд: Фридайвер проплыл подо льдом Байкала 100 метров

 

В Иркутске местный фридайвер установил рекорд по времени заплыва подо льдом без использования акваланга – стометровую дистанцию рекордсмен преодолел за 97 секунд. Данное достижение зарегистрировали представители «Книги рекордов Иркутской области».

К данному значимому заплыву фридайвер и инструктор по подводной охоте готовился в течение многих месяцев. На берегу озера Байкал, где установлен рекорд, были осуществлены все необходимые меры для соблюдения техники безопасности, дайвера сопровождали водолазы на всей дистанции заплыва. Также на поверхности для оказания в случае необходимости медицинской помощи дежурил врач, однако данная помощь не понадобилась.

Как сообщил иркутский фридайвер, показанный результат лучше тех, которые он демонстрировал на тренировках. Более того, пловец чувствовал, что способен проплыть еще пару десятков метров.
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