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| | Первый канал объяснил появление кадра из компьютерной игры в сюжете про Сирию

Первый канал объяснил появление кадра из компьютерной игры в сюжете про Сирию

Вчера, 20:17
В сюжете про Сирию на Первом канале использовали кадр из игры Arma 3. Руководители информационного ресурса объясняют случившееся досадной промашкой режиссера монтажа. Ошибка привела к настоящему скандалу.

Первый канал объяснил появление кадра из компьютерной игры в сюжете про Сирию

 

Организация-разработчик Bohemia Interactive направила видео с сюжетом про Сирию в юридический отдел. Менеджмент компании имеет некоторые вопросы к владельцам Первого канала. Скриншот из Arma 3 появился при трансляции передачи «Воскресное время» в честь 23 февраля. Кадр из стрелялки использовали при показе сюжета об Александре Прохоренко, который погиб в САР при выполнении военного задания, нацеленного на уничтожения противника. Этому человеку посмертно присвоили звание Героя России.

Прохоренко неделю находился в тылу врага под Пальмирой. Такие слова произносил ведущий, когда зрители по телевизору лицезрели кадр из компьютерной игры. На видео находилась пометка «Досье. Сирия».
Домбровский Сергей
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