Псковский ансамбль «Сказ» получил гран-при международного конкурса «Русская сказка»

Со всей России съехалось больше 150 различных музыкальных и танцевальных коллективов для того, чтобы уяснить, какой город более тщательного относиться к подготовке творческой деятельности.
Константин Абабков, который является художественным руководителем, рассказал, что на фестивале были настоящие асы своего дела, но, тем не менее, было приятно получить столь высокую награду за свои труды.
В жюри находились известные профессионалы из России, Франции и все они оценили по достоинству танцевальный ансамбль «Сказ». Посовещавшись, судьи решили наградить псковский коллектив дипломом I степени. Также эксперты отметили исполнительницу «Сказа» - Марию Абабкову. Псковскому ансамблю выпала честь поехать на новый фестиваль – «Восточная сказка». Конкурс пройдёт осенью 2018 года в Казани, где будут выступать сильнейшие.