Псковский ансамбль «Сказ» получил гран-при международного конкурса «Русская сказка»

Пресс-служба псковского муниципалитета сообщила, что ансамблю «Сказ» удалось забрать Гран-При на фестивале «Русская сказка». Город Псков городится своими земляками.

Со всей России съехалось больше 150 различных музыкальных и танцевальных коллективов для того, чтобы уяснить, какой город более тщательного относиться к подготовке творческой деятельности.Константин Абабков, который является художественным руководителем, рассказал, что на фестивале были настоящие асы своего дела, но, тем не менее, было приятно получить столь высокую награду за свои труды.

В жюри находились известные профессионалы из России, Франции и все они оценили по достоинству танцевальный ансамбль «Сказ». Посовещавшись, судьи решили наградить псковский коллектив дипломом I степени. Также эксперты отметили исполнительницу «Сказа» - Марию Абабкову. Псковскому ансамблю выпала честь поехать на новый фестиваль – «Восточная сказка». Конкурс пройдёт осенью 2018 года в Казани, где будут выступать сильнейшие.