«Сплошной Тамбов»: Украинская писательница возмущена количеством русскоговорящих в Киеве

Украинская детская писательница Лариса Ницой в своем Facebook сообщила том, что в Киеве все еще слишком много жителей, предпочитающих пользоваться русским языком. По количеству русскоговорящих, столицу Украины легко перепутать с российским Тамбовом, считает писательница.

Лариса Ницой, являющаяся детской писательницей, в своем Facebook возмутилась тем, что Киев относительно количества русскоговорящих скорее напоминает Тамбов, чем столицу и колыбель украинского языка. Это писательница заметила во врем пребывания в одном из торгово-развлекательных центров.Ницой также привела данные министерства образования Украины, согласно которым в стране все меньше школ, где изучается русский язык. Но, вместе с тем, писательница задала риторический вопрос о том, кто и где «штампует тамбовцев». В своем посте, она обратилась к властям Украины с просьбой принять все меры, чтобы жители Украины получили возможность жить не среди «иностранцев», а среди украиноговорящих граждан.