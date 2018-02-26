Странная мода: Как виртуальные приложения влияют на стандарты красоты?

Социальное медиа-приложение Snapchat стало известно благодаря смешным фильтрам, придающим людям очень интересные образы. Например, очень популярны звериные ушки и носы. Это привлекает многих, включая популярных артисток, которые часто выставляют в социальных сетях такого рода фотоснимки.

Подобные кадры всегда умиляют интернет-пользователей, и никто не критикует селебрити за использование Snapchat. Это очень модное и интересное приложение, как считают люди, и оно отлично развлекает, потому что позволяет примерить на себя нечто новое, причём очень аккуратно, без полного отрыва от реальности. Графический редактор в приложении достаточно простой, он не переделывает полностью лицо, а всего лишь добавляет небольшую деталь, которая обязательно привлечёт внимание.





Однако западные хирурги считают, что применение Snapchat может быть опасно, поскольку оно в итоге сформирует новую тенденцию в пластической хирургии. Эксперты заявили, что это социальное медиа-приложение в конечном итоге сильно исказит наши взгляды на естественную красоту. Пока это не представляется слишком пугающим, однако врачи утверждают, что уже были некоторые случаи.





Например, по словам Мэтью Шульмана, пластического хирурга из Нью-Йорка, его пациенты часто приносят фотографии артистов, где использованы фильтры Snapchat, и просят воплотить это в реальности. Они говорят, что хотят выглядеть именно так или подобным образом. Речь не только о звериных ушках, поскольку на подобное не все люди пойдут, однако пациенты просят сделать глаза ещё шире, даже если они и так большие, европейского типа, губы – полнее, кожу – более гладкой и так далее.





Поддерживают его и другие эксперты. Например, профессор психологии из Северо-западного университета в Эванстоне (Иллинойс, США) Рене Энгельн отмечает, что в конечном итоге люди совсем могут оказаться от естественной красоты в пользу того, какими их делают фильтры в Snapchat и многих других приложениях такого рода. Эксперт считает, что в связи с появлением подобных программ люди, имея возможность не просто сравнивать себя с изображениями каких-нибудь моделей, но и прямо ретушировать свои фотографии парой кликов, могут окончательно утратить связь с реальностью в плане внешности.





Они слишком привязываются к тому, как выглядят на таких картинках, и в конечном счёте стандарты красоты кардинально поменяются. Психолог подчёркивает, что ничего хорошего в этом нет, это комплексы, которые не дают принимать себя такими, как есть, а только заставляют в прямом смысле убегать от реальности.

Ирина Летинская