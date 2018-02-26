В Москве обсудят проблемы «детей-бабочек»

В Москве благотворительным фондом «Дети-бабочки» инициирована публичная дискуссия на 1 марта, в ходе которой обсудят проблемы людей, страдающих от редких генетических заболеваний. Мероприятие приурочено к семилетию фонда и ко Дню редких генетических заболеваний.

В Москве 1 марта в центре «Благосфера» должна состояться публичная дискуссия, инициированная фондом «Дети-бабочки», на которой будет затронута тема генетического равноправия. Мероприятие приурочено к семилетию существования фонда помощи детям с буллезным эпидермолизом и к Международному дню редких болезней.В ходе дискуссии эксперты поднимут к обсуждению проблемы, с которыми приходится сталкиваться «детям-бабочкам» в России, выступят родители таких детей, а также взрослые люди, которые живут с этим заболеванием. На YouTube-канале «Благосфера» будет идти трансляция мероприятия.Буллезный эпидермолиз – это неизлечимое генетическое заболевание, провоцирующее недостаток белка, который отвечает за сцепление слоев кожи. Из-за этого кожа больного человека покрывается пузырями и отслаивается при малейшем механическом повреждении.