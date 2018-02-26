Прибор для быстрого заживления ран начали применять в Подмосковье

Прибор «Плазмотрон», предназначенный для быстрого заживления гнойных ран и ожогов, впервые начали применять в подмосковном Подольске. Аппарат заработал в городской больнице №2. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального Минздрава.

Виктория Озерова

В городской больнице №2 Подольска появился новый аппарат под названием «Плазмотрон». При помощи прибора врачи смогут в два или три раза сократить период заживления гнойных ран, пролежней, обморожений и ожогов. «Плазмотрон» не только ускоряет срок выздоровления пациента, но и уменьшает риск рецидивов, уточняет глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков. Работа аппарата основана на мощном плазменном потоке, который и заживляет раны.«Плазмотрон» поступил в распоряжение Подольской городской больницы №2 для апробации в середине февраля на период в полгода, после чего власти региона решат вопрос о снабжении аппаратами всех учреждений области.