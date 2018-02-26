В зависимости от диагноза: Минздрав изменил порядок оказания скорой помощи

Проект закона о порядке оказания скорой медицинской помощи Минздравом РФ существенно увеличит показатели выживаемости пациентов скорой помощи. Информацию об этом предоставили сотрудники профильного комитета Госдумы по вопросам охраны здоровья, которые были опрошены прессой.

Николай Офицеров

Минздрав проект нового порядка оказания скорой помощи разместил накануне. Речь в нем, в частности, шла о том, чтобы сделать такую помощь более специализированной. К примеру, ведомство обяжет бригады скорой помощи доставлять пациента не в ближайшее учреждение, а в специализированное, в зависимости от того, какой диагноз был поставлен больному. Кроме того, бригадам врачей также разрешат задействовать санитарную авиацию, если на то имеется надобность.Также предложения Минздрава России необходимы для того, чтобы пациенты сразу попадали в необходимое медучреждение, где им сразу же смогут оказывать специализированную помощь. Об этом корреспонденту заявил член комитета Госдумы по вопросам охраны здоровья Николай Герасименко, входящий в «Единую Россию».