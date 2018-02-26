Победит ли питерская «сосуля» московскую сосульку

В развлекательном портале Pikabu появился снимок огромной сосульки, которая свисала с крыши здания протяжностью в четыре этажа. Пользователи Сети никак не могут определиться, как же назвать этот феномен и каково его предназначение.

Житель Санкт-Петербурга в своём комментарии обозвал ледяную глыбу «сосулей», на что столичные жители начали обвинять петербуржцев в странной страсти всё переименовывать на свой лад, будто такому слову нельзя существовать.

Дарья Дмитриева

В свою очередь, другие заинтересованные пользователи, увидев длинную сосульку из питерского двора, придумали уйму возможных для неё предназначений. Так, один пользователь решил, что это «инструмент», который кладут на безопасность в России и на самих россиян. Другой же твердит, что это сосулька для эвакуации в случае пожарной тревоги. Следующий комментатор решил, что это смертельное орудие – копьё, из сериала «Игра престолов».Снимок сосульки быстро набрал популярности в Сети. За каких-то шесть часов уже был одним из главных новостей дня. Теперь этот феномен имеет свои почётные звания «царь-сосулей» и «гранд-сосулей».