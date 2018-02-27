Канадец обманом получил из приюта домашнюю свинку и съел ее

Гражданин Канады обманом получил из приюта для животных вьетнамскую вислобрюхую свинку Молли. Мужчина обещал ухаживать за домашним питомцем и не оправдал доверие руководителей организации.

Домбровский Сергей

Молли приютили в надежде спасти от жестокости людей в 2017 году. Работники организации выкормили вислобрюхую вьетнамскую свинку. В январе этого года житель острова Ванкувер посетил приют и изъявил желание забрать Молли к себе домой. Мужчина подписал все необходимые бумаги. Исходя из условий договора, гражданин должен ухаживать за животным. Убивать свинку он не имел права. Позже в социальных сетях появились фотографии, на которых этот человек жарит мясо домашнего питомца.Пользователи начали возмущаться такому поведению «любителя животных». В ответ на критику мужчина стал хамить. Разъяренные юзеры обещали расправиться с человеком, убившим Молли. В приюте животных говорят, что не могут ничего поделать, поскольку полагались на честность гражданина, а он обманул их ожидания. Позже канадец извинился перед пользователями за жестокий поступок и неприятные слова. Свое поведение он объяснил тем, что Молли постоянно пыталась разбить деревянную дверь, не поладила с его собакой и имела скверный характер.