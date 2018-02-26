Умер историк-китаевед и дипломат Сергей Тихвинский в возрасте 99 лет

Сергей Тихвинский умер в 99 лет после продолжительной борьбы с неизлечимым недугом. Историк-китаевед не терял надежды выздороветь до последнего вздоха. Информация о смерти ученого появилась на официальном сайте Института Дальнего Востока РАН.

Домбровский Сергей

Тихвинский отстаивал интересы России во время дипломатической службы в Китае, Японии, Генеральной Ассамблее ООН. Историк являлся членом исполнительного комитета ЮНЕСКО. Он всегда выступал за воплощение в жизнь самых амбициозных проектов в сфере образования. Со студенческой скамьи Тихвинского интересовала восточная культура. Особое внимание ученый уделял Китаю. В 1939 году дипломат выступал в качестве переводчика на переговорах Сталина, Молотова, Ворошилова и Потемкина с главой Законодательной палаты КНР Сунь Фо.Тихвинского наградили государственными премиями СССР в 1982 году и России в 1999 году. Китаевед руководил кафедрой истории стран Востока в МГИМО. В РФ Тихвинский являлся научным сотрудником центра прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН.