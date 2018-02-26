В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки

«В метро, которое считается транспортом повышенной опасности, очень часто ездят будущие мамы. Как никто другие они нуждаются в том, чтобы им уступали сидячие места. Чтобы как-то стимулировать к этому наших пассажиров, дабы они становились вежливее друг к другу и внимательнее, мы будем проводить специальную социальную кампанию», - отметил Латыпов.
Также он добавил, что беременные пассажирки могут получать красные значки с надписью: «Спасибо, что уступили место будущей маме» на стойках «Живого общения» на 13 станциях метрополитена, а также пяти станциях Московского центрального кольца. Справку о беременности, при этом, предоставлять не требуется.
Подобные социальные компании ранее уже проводились в метрополитенах Нью-Йорка и Лондона. В отношении пассажиров, которые откажутся уступать место будущей матери, какие-либо санкции применять не будут. Проводились акции с 26 февраля в пилотном режиме. Вероятнее всего, ее планируют сделать постоянной в виду насущности проблемы.