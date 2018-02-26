В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки

Беременные женщины в метро Москвы получат специальные значки, благодаря которым им будут уступать места. Соответствующее заявление было сделано первым заместителем начальника столичного метро по вопросам стратегического развития и клиентской работы Романом Латыповым.

Николай Офицеров

», - отметил Латыпов.Также он добавил, что беременные пассажирки могут получать красные значки с надписью: «Спасибо, что уступили место будущей маме» на стойках «Живого общения» на 13 станциях метрополитена, а также пяти станциях Московского центрального кольца. Справку о беременности, при этом, предоставлять не требуется.Подобные социальные компании ранее уже проводились в метрополитенах Нью-Йорка и Лондона. В отношении пассажиров, которые откажутся уступать место будущей матери, какие-либо санкции применять не будут. Проводились акции с 26 февраля в пилотном режиме. Вероятнее всего, ее планируют сделать постоянной в виду насущности проблемы.