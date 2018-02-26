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| | Из Сибири в Рим пришли аномальные морозы

Из Сибири в Рим пришли аномальные морозы

Сегодня, 16:22
Известная фраза называет Рим вечным городом, но теперь он еще и замёрзший. Впервые за последние шесть лет в столице Италии выпал обильный снег. Местные синоптики полагают, что холода в страну пришли из российской Сибири, принесенный ледяным ветром «Буран», который воссоединился с местным циклоном. Трудно в это не поверить, ведь в Риме снежный покров достигает четырех сантиметров. Подобное в последний раз итальянцы видели еще в 2012 году.

Из Сибири в Рим пришли аномальные морозы

 

Синоптики также утверждают, что в ночь на 27 февраля мороз будет только усиливаться и, вполне вероятно, что снизится до 9 градусов, а возможно и ниже.

В связи с разыгравшейся непогодой в Вечном городе на сегодня и завтра полностью закрыты все детские сады и школы. Также отказалась работать половина римских университетов и прочих высших учебных заведений.

Аномальный мороз коснулся также и футбольных болельщиков. К их сожалению было объявлено, что запланированный между «Ювентусом» и «Атлантой» матч в Турине решено было отложить. Причиной тому называют проблемы с игровым полем, которое полностью засыпало снегом. Отмечается, что во многих итальянских регионах решено было объявить желтый уровень опасности. Тем временем, синоптики обещают постепенное улучшение погоды уже с первого дня весны, а пока не советуют покидать дома без необходимости.
Николай Офицеров
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