«Где курица?»: Фастфуд KFC на пороге нового скандала

Сеть ресторанов общественного питания KFC на пороге нового скандала из-за главного своего продукта – курицы. Дело в том, что больше тонны цыплёнка было выброшено на обочину дороги из фирменного фургона компании. Первоначально они предназначались для ресторана в Девоне. При этом, в связи с таким сеть была вынуждена временно закрыть 600 из 900 своих ресторанов в Великобритании. Курица просто закончилась, а так как это главный продукт, то работать заведения без неё не могли.





Местный инженер-строитель увидел, как ящики сбрасывались на светофоре в Эксетере, всего в нескольких минутах езды до ближайшего филиала KFC. Общий вес достигал почти 50 тонн. Инженер вскоре обратился прямо в филиал KFC, а после увидел, как ящики спешно собирают. Местный инженер-строитель увидел, как ящики сбрасывались на светофоре в Эксетере, всего в нескольких минутах езды до ближайшего филиала KFC. Общий вес достигал почти 50 тонн. Инженер вскоре обратился прямо в филиал KFC, а после увидел, как ящики спешно собирают.

Мужчина рассказал в интервью местному СМИ, что он в то время работал, ремонтировал светофор в том районе. Вернувшись с обеда, инженер-строитель обнаружил прямо рядом с местом своей работы ящики с цыплятами. На упаковке стоял знак бренда KFC. Работник предположил, что их выбросили совсем недавно. Светофор был удобным местом для такого дела. Мужчину удивило, ведь ящики оказались полностью промаркированы. Там стоял срок хранения и прочая необходимая информация.





Представитель KFC позже заявил, что дистрибьютор выбросил курицу после того, как продут не приняли в ресторане. Решение таким странным образом избавиться от продукта не являлось указкой сети общественного питания.





В KFC подчёркивают, что считают такой поступок совершенно неприемлемым. После того, как в компании узнали об этом, люди из ресторана отправились на то место, чтобы собрать все ящики и проследить за тем, чтобы курицу утилизировали правильно.





Оказалось, что всё дело в новой компании по поставкам, с которой KFC начала сотрудничать с прошлой недели. Фирма нарушила контракт, из-за чего поставила под удар работу целой сети ресторанов общественного питания. Когда удастся всё наладить, в настоящее время не известно. По словам представителей компании KFC, работникам предлагается поработать и в выходные с праздниками, однако принудительно это делать их никто не заставит. Потому в настоящее время активно ведётся процесс восстановления и запуска всех заведений, оставшихся без курицы из-за нарушения поставок, но когда точно получится всё наладить, прогнозировать никто не берётся.

Ирина Летинская