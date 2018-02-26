«Где курица?»: Фастфуд KFC на пороге нового скандала

Сеть ресторанов общественного питания KFC на пороге нового скандала из-за главного
своего продукта – курицы. Дело в том, что больше тонны цыплёнка было выброшено
на обочину дороги из фирменного фургона компании. Первоначально они
предназначались для ресторана в Девоне. При этом, в связи с таким сеть была
вынуждена временно закрыть 600 из 900 своих ресторанов в Великобритании. Курица
просто закончилась, а так как это главный продукт, то работать заведения без
неё не могли.
Местный инженер-строитель увидел, как ящики
сбрасывались на светофоре в Эксетере, всего в нескольких минутах езды до
ближайшего филиала KFC.
Общий вес достигал почти 50 тонн. Инженер вскоре обратился прямо в филиал KFC, а после увидел, как ящики спешно
собирают.
Мужчина рассказал в интервью местному СМИ, что он в
то время работал, ремонтировал светофор в том районе. Вернувшись с обеда,
инженер-строитель обнаружил прямо рядом с местом своей работы ящики с
цыплятами. На упаковке стоял знак бренда KFC. Работник предположил, что их
выбросили совсем недавно. Светофор был удобным местом для такого дела. Мужчину
удивило, ведь ящики оказались полностью промаркированы. Там стоял срок хранения
и прочая необходимая информация.
Представитель KFC позже заявил, что дистрибьютор
выбросил курицу после того, как продут не приняли в ресторане. Решение таким
странным образом избавиться от продукта не являлось указкой сети общественного
питания.
В KFC подчёркивают, что считают такой поступок совершенно неприемлемым. После того,
как в компании узнали об этом, люди из ресторана отправились на то место, чтобы
собрать все ящики и проследить за тем, чтобы курицу утилизировали правильно.
Оказалось, что всё дело в новой компании по
поставкам, с которой KFC начала сотрудничать с прошлой недели. Фирма нарушила контракт, из-за чего
поставила под удар работу целой сети ресторанов общественного питания. Когда
удастся всё наладить, в настоящее время не известно. По словам представителей
компании KFC,
работникам предлагается поработать и в выходные с праздниками, однако
принудительно это делать их никто не заставит. Потому в настоящее время активно
ведётся процесс восстановления и запуска всех заведений, оставшихся без курицы
из-за нарушения поставок, но когда точно получится всё наладить, прогнозировать
никто не берётся.
Ирина Летинская