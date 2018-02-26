«Не думала, что стану «женщиной» с бородой»: Кончита Вурст сделала откровенное признание

Австрийская поп-певица Кончита Вурст, которая прославилась во всем мире благодаря своей победе на «Евровидении-2014», рассказала, что никогда не планировала становится фриком женского пола с бородой.

Эпатажная бородатая певица Кончита Вурст в понедельник посетила популярное британское утреннее шоу Lorraine, где в откровенном интервью рассказала не только о своем детстве, а также о том, как стала Кончитой. Томас Нойвирт, настоящее имя певицы, с раннего детства хотел выступить на сцене, также юноша увлекался модой и даже закончил дизайнерскую школу.

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Также 29-летняя Кончита сказала, что никогда не могла предсказать свою победу на «Евровидении» в 2014 году в образе «бородатой леди». В интервью певица сообщила: «Если бы кто-то сказал мне десять лет назад, что я стану бородатой дамой и людям это понравится, я бы посоветовал выпить лекарства».