В Мексике женщины сочлись узами брака с деревьями

25 февраля женщины из населенного пункта Сан-Джасинто-Амилпас в Мексике символически сочлись узами брака с деревьями, желая привлечь внимание общественности к экологическим проблемам страны и уничтожению зеленых насаждений. Информацию об этом распространяет Metro.

Домбровский Сергей

Женщины в белых платьях обнимали деревья, признавались им в любви и верности. Дамы держали в руках букеты, после совершения обрядов они начали подбрасывать цветы вверх, призывая удачу. Свадьба проходила в соответствии с верованиями инков. Этим мероприятием гражданки пытаются привлечь внимание жителей страны и руководителей к существующей проблеме вырубки деревьев на юго-западе Мексики. Организатором церемонии стал эколог Ричард Торрес.В конце прошлого года этот человек спровоцировал свадьбу с деревьями в Перу. Специалист призывает людей к ответственности. По мнению эколога, такие акции спасут тысячи растений и в результате уменьшат степень загрязненности Земли.