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| | Карл Лагерфельд снова разденет женщин для новой коллекции

Карл Лагерфельд снова разденет женщин для новой коллекции

Сегодня, 00:30
Немецкий модельер Карл Лагерфельд согласился создать новую коллекцию купальников для Area B. Модный деятель презентует первые экземпляры уже этим летом.

Карл Лагерфельд снова разденет женщин для новой коллекции

 

Карл Лагерфельд снова снимет одежду с женщин этим летом. Немецкий модельер заключил контракт с итальянской компанией Area B. Дизайнер создаст ограниченную коллекцию купальных костюмов для летнего сезона следующего года. Первые купальники из новой серии модные обозреватели смогут увидеть уже этим летом. По планам, модели коллекции можно будет приобрести только в брендовых магазинах марки и у привилегированных мультибрендовых предприятий.

Напомним, что месяцем ранее стало известно, что Карл Лагерфельд создаст новую коллекцию одежды совместно с дочерью Синди Кроуфорд молодой моделью Кайей Гербер. Их работа должна стать комбинацией красоты французского стиля и фирменных вкусов западного прибрежья.
Виктория Озерова
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