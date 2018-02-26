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Робот Анна обслужит корпоративных клиентов Сбербанка

Сегодня, 14:52
Сбербанк тестирует технологии, построенные на базе искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас робот Анна обслуживает корпоративных клиентов финансового заведения, обратившихся за помощью в call-центр.

Робот Анна обслужит корпоративных клиентов Сбербанка

 

Технологии ИИ активно внедряют в Сбербанке, где пытаются максимально сократить сотрудников кредитного учреждения. На данный момент робот Анна ответит на вопросы о местоположении банкоматов и отделений. Самообучающийся механизм анализирует беседы операторов с клиентами в том случае, когда без сотрудника обойтись невозможно. Робот Анна даст совет по поводу той или иной проблемы, изучив голосовую информацию.

Представители Сбербанка говорят, что их организация нацелена на предоставление клиентам максимальных удобств. После внедрения ИИ руководители финансового заведения отмечают увеличение скорости обработки запросов на 50%. Робот Анна справляется с поставленными задачами на порядок быстрее, нежели человек.
Домбровский Сергей
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