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| | Женщины рассказали, что их больше всего раздражает в мужчинах во время секса

Женщины рассказали, что их больше всего раздражает в мужчинах во время секса

Вчера, 23:30
Этим вопросом задалось одно из информационных агентств. Журналисты провели гигантскую работу по интервью с сексологами и выложили ответ в социальную сеть.

Женщины рассказали, что их больше всего раздражает в мужчинах во время секса

 

Аксиоматичные раздражения слабого пола известны многим холостякам. Во-первых, мужчины не любят ситуацию «прелюдии», которая для женщины важна, во-вторых, они (мужчины) бывают грубы не там, где это нужно, в-третьих, «самцы» не знают женской анатомии, а понятие «эрогенная зона» для них за семью печатями.

И, самое главное, время. Оказывается, мужчины не знают, когда нужно начать, а когда необходимо остановиться. Это самая большая лакуна необразованности сильного пола. Мужчины, полагают женщины, не умеют себя вести после секса. До прелюдии - они ангелы, после удовлетворения потребностей – грубияны.
Сергей Денисов
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