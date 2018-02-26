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| | Сексуальное платье и вьетнамки: Ким Кардашьян появилась в Голливуде в странном виде

Сексуальное платье и вьетнамки: Ким Кардашьян появилась в Голливуде в странном виде

Сегодня, 13:55
Ким Кардашьян уже многие годы считается законодательницей моды и иконой стиля для многих американцев. Однако не все поклонники Ким поняли её последний наряд с пляжными вьетнамками.

Сексуальное платье и вьетнамки: Ким Кардашьян появилась в Голливуде в странном виде

 

На днях звезда реалити-шоу Ким Кардашьян удивила публику в Голливуде, появившись на глазах у прохожих в коротком облегающем платье и с вьетнамками на ногах. Знаменитость вызвала ещё больший смех, когда очевидцы заметили, что вьетнамки модели имеют небольшой каблук. Модные эксперты сразу же принялись критиковать безобразную обувь Ким, бренд которой определить так и не удалось.

Многие предположили, что дизайнером «чудо-вьетнамок» могла стать сама Кардашьян. Напомним, что Ким уже имеет собственный бренд детской одежды под названием The Kids Supply, а также нарядов для взрослых - Yeezy Season 6.
Светлана Славянская
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