Сексуальное платье и вьетнамки: Ким Кардашьян появилась в Голливуде в странном виде

Ким Кардашьян уже многие годы считается законодательницей моды и иконой стиля для многих американцев. Однако не все поклонники Ким поняли её последний наряд с пляжными вьетнамками.

Светлана Славянская

На днях звезда реалити-шоу Ким Кардашьян удивила публику в Голливуде, появившись на глазах у прохожих в коротком облегающем платье и с вьетнамками на ногах. Знаменитость вызвала ещё больший смех, когда очевидцы заметили, что вьетнамки модели имеют небольшой каблук. Модные эксперты сразу же принялись критиковать безобразную обувь Ким, бренд которой определить так и не удалось.Многие предположили, что дизайнером «чудо-вьетнамок» могла стать сама Кардашьян. Напомним, что Ким уже имеет собственный бренд детской одежды под названием The Kids Supply, а также нарядов для взрослых - Yeezy Season 6.